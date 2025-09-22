Kedden szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Ungvár egyes utcáiban

Az ungvári városi vízművek tájékoztatása szerint szeptember 23-án az Akademika Koroljova utcai nyomásfokozó szivattyúállomás berendezéseinek cseréjére kerül sor. Az érintett városrészben kijevi idő szerint 11.00 órától a munkák befejezéséig szünetel a vízellátás.

A leállás a következő címek alatt lesz tapasztalható:

128. Dandár Hősei (volt Március 8.) utca 31.;

Koroljov Akadémikus utca 3., 5., 7., 9., 11., 13., 2. (Pervocvit ONK), 4. (8. számú középiskola), 6. (38. számú óvoda);

Szvoboda generális utca 22.

Hrusevszkij utca 56., 62., 64., 66., 68., 70., 72., 74., 76., 78.;

Szikorszkij (volt Mozsajszkij) utca 16., 18., 20., 22., 24.;

Bratyijcsuk (volt Cseljuskinci) utca 4., 6., 10.

A szolgáltató elnézést kér az átmeneti kellemetlenségért, és javasolják, hogy nyers vizet a teljes tisztulásig senki ne fogyasszon.

Kárpátalja.ma

Forrás: a Vodokanal Uzshorod honlapja