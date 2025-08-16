Egy holokauszt-túlélő Bilkéről
Egyedülálló felvételre hívja fel a figyelmet a Bilkei kistérség információs és oktatási Facebook-oldala.
Egy több mint 40 éves felvételen Bilke egyik volt lakója, a zsidó nemzetiségű Izidor Raisman beszél, aki túlélte a holokausztot.
A közel egyórás felvételt 1984-ben rögzítették. Angol nyelven (és felirattal is) töltötték fel az Amerikai Holokauszt Emlékmúzeum honlapján.
A felvétel IDE KATTINTVA érhető el.
Raisman beszélt a gyermekkoráról, családjáról, a hagyományokról és a II. világháborúról. Ismertette könyvét is, amelyet már Amerikában írt meg Bilkéről.