Jiu-jitsu edzőt vádolnak egy kiskorú lány megerőszakolásával Kijevben

A Kijevi Városi Ügyészség fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó osztálya vádat emelt egy jiu-jitsu edző ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy szexuális erőszakot követett el egy 11 éves tanítványán.

A 37 éves edző egyéni foglalkozásokat tartott gyermekeknek, és az egyik órán egyedül maradt a kislánnyal. Ekkor levetkőztette a gyermeket, és erőszakot követett el rajta. Az ügyészség közlése szerint az edző kihasználta, hogy a gyermek kommunikációs nehézségekkel küzd, bízik benne, és valószínűleg nem számol be a történtekről a szüleinek.

A jogszabály szerint ezért 5–10 év börtönbüntetés szabható ki.

A gyanúsítottat 60 napra előzetes letartóztatásba helyezték, szabadlábra helyezés nélkül.

Az eset súlyossága ismét felhívja a figyelmet a gyermekek védelmének fontosságára, különösen olyan környezetben, ahol a gyermekek bizalma könnyen kihasználható.

Kárpátalja.ma