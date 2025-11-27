Jótékonysági karácsonyi vásárra hívják a vállalkozókat Beregszászban

Beregszász polgármestere, Babják Zoltán november 27-én a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a város idén is megszervezi a jótékonysági karácsonyi vásárt, amelyre 2025. november 29. és 2026. január 2. között kerül sor a Kossuth téren.

A városvezető felhívással fordult a helyi vállalkozókhoz, kézművesekhez, ajándéktárgy-készítőkhöz és vendéglátóhelyekhez, és arra buzdította őket, hogy csatlakozzanak az ünnepi eseményhez. Mint írta, a vásár kiváló lehetőség arra, hogy a résztvevők bemutassák saját készítésű termékeiket, különleges ínyencségeiket, és hozzájáruljanak a város ünnepi hangulatának megteremtéséhez.

A vendéglátósoktól a szervezők különösen azt várják, hogy a látogatókat hagyományos kárpátaljai ízekkel – például lángossal, kürtőskaláccsal, bográcsos finomságokkal, saslikkal és más specialitásokkal – fogadják.

A polgármester kiemelte:

a standbérleti díjakból származó teljes bevételt a katonák és veteránok támogatására fordítják, így a részvétel egyben nemes ügyet is szolgál.

A közlemény szerint a vásár megtartásához szükséges valamennyi engedélyt már kiadták az illetékes hatóságok, így a rendezvény biztonságos és kényelmes körülmények között várja majd a résztvevőket és a látogatókat.

A jelentkezéssel és részvételi feltételekkel kapcsolatos további információ a Beregszászi Városi Tanács Gazdaságfejlesztési és Kereskedelmi Osztályának vezetőjénél, Andrij Fecsoránál érhető el, a következő telefonszámon: 050 25 26 544.

A polgármester arra biztat mindenkit, hogy legyen részese az ünnepi készülődésnek, és közösen támogassák azokat, akik nap mint nap országunk védelméért dolgoznak.

Nyitókép forrása: Babják Zoltán Facebook-oldala