Jótékonysági koncertet szerveznek a hároméves Dária gyógykezeléséért Péterfalván

Jótékonysági koncertet szerveznek július 26-án a Péterfalvi Kultúrházban a hamarosan hároméves Dária megsegítésére. A rendezvény célja, hogy közösségi összefogással segítsenek előteremteni a kislány külföldi gyógykezelésének költségeit, és reményt adjanak számára egy jobb életre.

A koncert közép-európai idő szerint 16.00 órakor kezdődik. A jótékonysági rendezvényen a Claritas és a Krisz Band együttesek lépnek színpadra, akik fellépésükkel támogatják a nemes ügyet.

Dária augusztus 19-én tölti be harmadik életévét. Mindössze három hónapos volt, amikor egy rutin orvosi vizsgálat során kiderült, hogy veleszületett szívbetegséggel él. A diagnózist követően kórházba került, ahol állapota súlyosbodott, és hosszú, megpróbáltatásokkal teli kezeléssorozat vette kezdetét.

A kislány három hónapot töltött intenzív osztályon, lélegeztetőgépen, altatásban. Ez idő alatt több életveszélyes szövődmény is kialakult: leállt a veséje és a mája, eltávolították a teljes vastagbelét, szívműtéten esett át, valamint többszörös csonttöréseket is elszenvedett. Eddig összesen hat műtéten van túl.

Jelenlegi állapota rendkívül súlyos. Dária nem tud önállóan ülni, állni vagy beszélni, nem tud enni és inni, táplálása gyomorszondán keresztül történik. Látása gyenge, ileosztómával él, emellett agyi atrófiával küzd, amely jelentősen befolyásolja fejlődését és mindennapi életét.

A család az elmúlt években minden lehetőséget megragadott, hogy biztosítsa számára a szükséges kezeléseket és fejlesztéseket. Orvosi javaslat alapján jelenleg két, külföldön elérhető korszerű terápia jelenthet reményt állapotának javítására: a Neorgana Klinikán végzett Dezawa MUSE őssejtkezelés, valamint a Mexikóban elérhető Neurocytonix-kezelés.

A kezelések és az azokhoz kapcsolódó orvosi költségek összesen megközelítőleg 25 millió forintot tesznek ki. A család ezt az összeget önerőből nem tudja előteremteni, ezért közösségi összefogásra és adományokra van szükségük, hogy szeptemberig lehetőségük nyíljon megkezdeni a terápiákat.

A szervezők arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy lehetőségeihez mérten támogassa Dária gyógyulását. Minden adomány, a felhívás megosztása vagy a koncerten való részvétel közelebb viheti a családot ahhoz, hogy a kislány megkaphassa az életminőségét javító kezeléseket.

A jótékonysági koncert részletei:

Időpont: 2026. július 26. (vasárnap), 16.00 óra (közép-európai idő)

2026. július 26. (vasárnap), 16.00 óra (közép-európai idő) Helyszín: Péterfalvi Kultúrház

Péterfalvi Kultúrház Fellépők: Claritas, Krisz Band

Kapcsolat:

Telefon: +36 70 660 9015

E-mail: [email protected]

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