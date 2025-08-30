Bacskai József főkonzullal találkozott Julija Hrisina

Bacskai Józseffel, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának vezetőjével találkozott Julija Hrisina ukrán parlamenti képviselő, a Nép Szolgája párt parlamenti frakciójának alelnöke augusztus 30-án. Erről az ukrán fél tájékoztatott szombaton.

Hrisina a Facebook-oldalán arról írt, hogy az ukrán-magyar kapcsolatok eszkalálódása ellenére nekik sikerült pozitív hírekről beszámolniuk.

A találkozón több témát vitattak meg.

Szó esett a Tarasz Sevcsenko Ukrán Kéttanítási nyelvű Nemzetiségi Iskola budapesti fiókjának megnyitásáról, amelyet a magyar kormány finanszíroz.

Beszéltek az ukrajnai gyermekek magyarországi üdültetéséről. Hrisina információi szerint néhány napon belül újabb ukrajnai gyermekcsoport fog Magyarországra utazni. A 260 kiskorú jelenleg harcoló, illetve elhunyt katonák gyermeke. Kiemelte:

2022 óta eddig több mint 21 ezer ukrajnai gyermek pihenhetett Magyarországon, közülük 2 600-an az ungvári főkonzulátus közreműködésével.

A Kijev megyei Borogyankában a magyar kormány finanszírozásával líceumot újítottak fel az elmúlt három évben. A munkálatok körülbelül 147 millió hrivnyába kerültek. A 3 300 négyzetméteres oktatási intézményben félezer gyermek kezdheti meg az idei tanévet.

Hrisina szavai szerint a két ország közötti nehézségek ellenére tovább folytatják a párbeszédet és az együttműködést.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/Julija Hrisina