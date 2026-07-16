Kábítószer-kereskedelem gyanújával vettek őrizetbe egy örmény állampolgárt Ungváron

Az ungvári rendőrök őrizetbe vettek egy 40 éves örmény állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy Alpha-PVP nevű szintetikus kábítószert terjesztett – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata július 16-án.

A nyomozás szerint a férfi a postaszolgálaton keresztül jutott hozzá a pszichotróp anyaghoz, amelyet kisebb adagokra csomagolva értékesített Ukrajna különböző részein. A rendőrök a nyomozás során mintegy 200 gramm kristályos kábítószert foglaltak le.

A gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor értékesítésre előkészített drogot, valamint a szag elfedésére használt illatosító termékeket találtak. Lakásán végzett házkutatás során kannabiszt, csomagolóanyagokat, kábítószer-fogyasztáshoz és -feldolgozáshoz használt eszközöket, mobiltelefont és egyéb bizonyítékokat is lefoglaltak.

A férfit őrizetbe vették, és különösen nagy mennyiségű veszélyes pszichotróp anyag illegális megszerzésével, birtoklásával és terjesztésével gyanúsítják.

A rendőrség azt is közölte, hogy a férfi kiutasításáról már 2024-ben bírósági döntés született. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, milyen jogcímen tartózkodott továbbra is Ukrajna területén.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →