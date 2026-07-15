Nyolc kábítószer-kereskedőt buktattak le Kárpátalján

A kárpátaljai rendőrség nyolc, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított személyt leplezett le egy országos akció keretében – közölte a rendőrség a hivatalos oldalán július 15-én.

A közlemény szerint a letartóztatottak között van egy ungvári járási, öt ungvári és két huszti járási lakos, akik 24 és 48 év közöttiek.

A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsítottak hosszabb ideje foglalkoztak kábítószer-termesztéssel és -terjesztéssel. A rendőrök három, kannabisz termesztésére kialakított laboratóriumot számoltak fel.

A nyolc házkutatás során csaknem egy kilogramm kannabiszt, hallucinogén gombát, kábítószert tartalmazó süteményeket, kannabisznövényeket, valamint mintegy 770 ezer hrivnya értékű készpénzt foglaltak le. Emellett a hidropóniás (vízkultúrás) termesztéshez használt speciális berendezéseket is lefoglalták.

Az ügyben több bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás. Három gyanúsított ellen a vádiratot már benyújtották a bíróságra. A nyomozást a Kárpátaljai Megyei Rendőrfőkapitányság folytatja, a műveletet a KORD különleges egység is támogatta.

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Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség

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