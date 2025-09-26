Kábítószer-kereskedő csoportot lepleztek le Ungváron

A Kábítószer-bűnözés Elleni Osztály a kárpátaljai rendőrség munkatársaival közösen tartóztatott le egy kábítószer-terjesztési hálózatot – közölte a kárpátaljai rendőrség a hivatalos oldalán pénteken.

A nyomozás során megállapították, hogy a hálózat szervezője egy 49 éves ungvári lakos volt. A férfi kannabiszt termesztett a lakóhelyén. A gyanúsított a „hidroponikus” módszert alkalmazta. Ez egy modern technológia a növények talaj nélküli termesztésére, ahol a gyökerek minden szükséges tápanyagot vizes oldaton keresztül kapnak.

Az otthon előállított marihuánát becsomagolta, majd bűntársai segítségével értékesítette. A kábítószer-kereskedőt egy eladási kísérlet során tartóztatták le. A lakóhelyén végzett házkutatás során 120 gramm kannabiszt, 19 kannabiszcserjét, körülbelül 150 gramm pszilocibin gombát, kendermagot, darálót, tasakokat, lámpákat, párásítókat, elektromos mérlegeket és egyéb, kábítószer előállításához és értékesítéséhez használt eszközöket foglaltak le.

A lefoglalt áru feketepiaci értéke körülbelül 250 ezer hrivnya lehet.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.

Kárpátalja.ma