Kábítószer-kereskedő hálózatot lepleztek le Kárpátalján

Befejezték a nyomozást annak a kárpátaljai bűnszervezetnek az ügyében, amely pszichotróp anyagok előállításával és terjesztésével foglalkozott. Az eljárás során kilenc személy ellen emeltek vádat.

A kárpátaljai rendőrség tájékoztatása szerint a bűnszervezet egy illegális laboratóriumot működtetett a régióban, ahol mefedront és metamfetamint állítottak elő. A késztermékeket kiterjedt hálózaton keresztül értékesítették.

A hatóságok szerint a csoportot egy 44 éves munkácsi lakos szervezte, aki további nyolc személyt – ungvári és munkácsi járási lakosokat – vont be a tevékenységbe. A résztvevők között voltak, akik a gyártásért, mások az értékesítési csatornák kiépítéséért és a terjesztésért feleltek.

A nyomozók megállapították, hogy a laboratóriumban havonta akár 50 kilogramm pszichotróp anyagot is előállítottak, amelyek értékesítéséből a „fekete piacon” több mint 15 millió hrivnya bevétel származott.

A bűnszervezet tevékenységét 2025 márciusában számolták fel. Akkor a rendőrök 76 házkutatást tartottak a gyanúsítottak lakóhelyein, járműveiben és más, a bűncselekményhez köthető helyszíneken.

Az akció során mintegy 2,3 kilogramm mefedront, több mint 3,4 kilogramm metamfetamint, 1,5 kilogramm kannabiszt és 1000 pszeudoefedrin-tartalmú tablettát foglaltak le. A lefoglalt anyagok értéke meghaladja a 22 millió hrivnyát.

Ezen túlmenően a hatóságok több mint 65 kilogramm acetont, különböző vegyi anyagokat, fegyvereket, lőszereket és robbanásveszélyes eszközöket, 16 járművet, valamint jelentős mennyiségű készpénzt is lefoglaltak. A készpénz értéke meghaladja a 7,4 millió hrivnyát, a lefoglalt vagyon összértéke pedig közel 15 millió hrivnya.

A gyanúsítottak akár 12 év szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra is számíthatnak.

Kárpátalja.ma