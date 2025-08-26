Dokumentumfilm készült a kárpátaljai magyarságról. A Másfél kilométerre a békétől című dokumentumfilm a Kontroll alkotóinak első hosszabb műve, amely a kárpátaljai magyarság mindennapjait mutatja be a háború árnyékában. A stáb Tiszakeresztúron és Munkácson forgatott.

A film középpontjában Sipos József református lelkész áll, aki a lelkészi szolgálata mellett szociális munkát is végez, segítve a rászorulókat. A filmben nyomon követhetjük a tiszteletes egy napját, aki egyedül maradt asszonyokhoz, reményvesztett öregekhez és kórházban hagyott gyermekekhez látogat el, étellel, segélycsomaggal és bátorító szóval segítve őket.

A határ menti települések mindennapjai bontakoznak ki a néző előtt. A filmben megszólal többek között Anna néni, Tiszakeresztúr 92 éves lakosa, valamint Béci bácsi, akinek a fián kívül a két fiú unokája is külföldre költözött, de láthatjuk a munkácsi kórházban hagyott elfelejtett gyermekeket is.

Az ő történeteiket Sipos József személye kapcsolja össze, aki egyben a KEGYES (Kárpátaljai Elfelejtett Gyermekek Segítése) alapítvány vezetője.

A filmet rendezte és vágta Berényi Andor filmrendező. Szerkesztő-riporter: Sipos Betti, a Kontroll újságírója.

