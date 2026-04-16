Iskolai lövöldözés Kárpátalján
Fegyveres incidens történt egy kárpátaljai iskolában, ahol egy 9. osztályos tanuló lövést adott le az órán április 16-án.
A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés ma délelőtt érkezett a segélyhívóra.
Előzetes információk alapján a kiskorú tanuló az óra közben elővett egy fegyvert, majd két lövést adott le. Az egyik lövés eltalálta az osztálytársát. Az elkövető ezután elmenekült a helyszínről.
A rendőrök rövid időn belül elfogták a diákot.
A sérült tanulót az orvosok megvizsgálták, sérülései nem életveszélyesek.
A hatóságok a helyszínen lefoglalták a fegyvert.
Az ügy körülményeit vizsgálják, különös tekintettel arra, miként kerülhetett fegyver a kiskorú birtokába.
Forrás: kárpátaljai rendőrség