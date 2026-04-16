Iskolai lövöldözés Kárpátalján

Fegyveres incidens történt egy kárpátaljai iskolában, ahol egy 9. osztályos tanuló lövést adott le az órán április 16-án.

A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés ma délelőtt érkezett a segélyhívóra.

Előzetes információk alapján a kiskorú tanuló az óra közben elővett egy fegyvert, majd két lövést adott le. Az egyik lövés eltalálta az osztálytársát. Az elkövető ezután elmenekült a helyszínről.

A rendőrök rövid időn belül elfogták a diákot.

A sérült tanulót az orvosok megvizsgálták, sérülései nem életveszélyesek.

A hatóságok a helyszínen lefoglalták a fegyvert.

Az ügy körülményeit vizsgálják, különös tekintettel arra, miként kerülhetett fegyver a kiskorú birtokába.

Forrás: kárpátaljai rendőrség

