Kárpátaljára látogatott Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő

Kárpátalján tett látogatást Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő június 9-én. Látogatása kezdetén részt vett a P. Frangepán Katalin Gimnázium királyházai óvodájának ünnepélyes megnyitóján. Ezt követően Beregszászba érkezett, ahol a beregardói Perényi Kultúrkúriában megismerkedett a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola munkájával, valamint átadta a Miénk a város! című online játék nyerteseinek a Csodasarkokat.

A rendezvény kezdetén a kormányszóvivő és kísérete megtekintette a Tulipán Tanoda P. Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázisóvodájában kihelyezett szakkörének előadásában az összetartozás táncát. Az óvodásokat Szilágyiné Tóth Gabriella, a Tanoda népi játék oktatója készítette fel.

Ezt követően a jelenlévőket Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatója köszöntötte.

„A kultúrát, a hagyományokat a 21. században eleve nem könnyű megőrizni, nem beszélve arról, hogy ha más tényezők is hátráltatnak valakit ebben. Utóbbiból sajnos az itt, Kárpátalján élő magyaroknak ki is jut. Azt viszont mi, magyarok tudjuk, hogy ami a miénk, azt nem engedhetjük el, azért küzdenünk kell, ebben pedig egyetlen magyar sincs, és nem is lesz egyedül. A Tulipán Tanoda hálózata ékes példája annak, hogy a magyar kultúra megőrzésére, a hagyományok ápolására, a magyar népi értékek védelmére nemcsak lehetőség, de igény is van, hiszen csak az idei tanévben 2033 gyermeket foglalkoztatnak ezekben a műhelyekben 63 oktató segítségével” – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Hozzátette, hogy Magyarország is igyekszik minél többet tenni a kultúra ápolása érdekében, többek között a Miénk a város! online játékkal, melynek legfőbb üzenete, hogy minden gyermek saját kitartásával és tehetségével tud tenni a közösségért.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke beszédében a család, a hagyományok, az oktatás egységét méltatta.

„Szeretném megköszönni az anyaországnak, hogy valódi anyaként gondoskodik rólunk, akkor is, ha jók vagyunk, akkor is, ha rosszak. Egy anya feltétel nélküli szeretettel bír, és mi ezt érezzük, hiszen nem lehetnénk ma itt, ha az anyaország nem támogatná ezt a folyamatot” – hangsúlyozta Orosz Ildikó, a Tulipán Tanodát alapító és támogató II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökasszonya, majd köszönetet mondott a tanoda igazgatójának, Kepics Andzselikának és munkatársainak, akik szívvel-lélekkel tanítgatják a jövő nemzedékét.

A köszöntőket követően megtekinthettük az összetartozás táncáról készült videót, melyet a Tulipán Tanoda növendékei adtak elő június 4-én, a nemzeti összetartozás napján Kárpátalja-szerte 10 településen.

A továbbiakban Szentkirályi Alexandra átadta a Miénk a város! online játék nyerteseinek díját, a fejlesztőjátékokat és könyveket tartalmazó Csodasarkokat. A nyertesek minden évben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség közreműködésével kapják meg az ajándékokat. Az idei évben Kárpátalja 15 intézményéből 17 diák vehette kézhez munkája gyümölcsét.

Ezt követően a Tulipán Tanoda citerát tanuló növendékei, Gajdos Dávid és Orosz Tamás Markó Veronika felkészítő tanáruk kíséretében magyar népdalokat adtak elő.

A rendezvény zárásaként Pallagi Marianna, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet igazgatója mutatta be a szervezet munkásságát, kiemelve, hogy a Perényi Kultúrkúria amellett, hogy helyszíne a Tulipán Tanoda oktatásának, teret ad a PCS kulturális, hagyományőrző programjainak is.

Kurmay Anita

Kárpátalja.ma