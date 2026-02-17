Két holttestet találtak a Beregszászi járásban

Egy férfi és egy női holttestre bukkantak február 16-án Rákospatakon (Horbki) – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint az áldozatok egy 1962-es születésű férfi, és egy 1965-ös születésű nő, akiktől úgy tudni, hogy testvérek voltak.

A helyszínen nem találtak tűzre utaló jeleket. A halál okát jelenleg vizsgálják.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben a tragédia pontos körülményeinek megállapítása érdekében.

Kárpátalja.ma