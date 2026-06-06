Betörték egy üzlet kirakatát Beregszászban

Egy 19 éves fiatal tört be egy beregszászi üzletbe, ahonnan cigarettát tulajdonított el. A feltételezett elkövetőt a rendőrök röviddel a bűncselekmény után elfogták.

Az eset június 6-án történt Beregszászban. A helyszínre érkező rendőrök egy üzlet betört üvegkirakatát találták, amelyen keresztül az elkövető bejutott a helyiségbe. Nem sokkal később a tettest sikerült feltartóztatni.

Mint kiderült, a gyanúsított egy 2007-ben született, Krivij Rihből származó férfi. A betörés során a széttört üveg megvágta, ezért a rendőrök elsősegélyben részesítették, majd mentőt hívtak hozzá.

Az ügyben tart a nyomozás.

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