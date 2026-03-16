Két kábítószer-kereskedőt vettek őrizetbe Kárpátalján

Két kábítószer-kereskedőt vett őrizetbe a rendőrség a huszti és a munkácsi járásban március 15-én.

A hatóságok közlése szerint az első eset Ilosván történt. A rendőrök tetten értek egy 24 éves iloncai lakost. Az elkövetőt azonnal elfogták, miután kannabiszt adott el, majd átvette a megbeszélt pénzösszeget. A rajtaütés során a rendőrök egy csomagot is találtak a gyanúsított autójában, amelyben növényi eredetű kábítószer és pénz volt.

A második rendőrségi akciót Szolyván hajtották végre. Egy 20 éves helyi lakos találkozót szervezett egy ügyféllel, és pszichotróp anyagot, metamfetamint értékesített neki. A hatóságok elfogták a férfit, és őrizetbe vették.

Kábítószer-kereskedelem esetén az elkövetők akár 10 év szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással is büntethetők.

A nyomozás folyamatban van.

