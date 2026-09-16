Két napja keresnek egy 71 éves férfit a Rahói járásban

Második napja keresik a Rahói járásban azt a 71 éves férfit, aki szeptember 13-án elindult otthonról, feltehetően gombázni ment az erdőbe, azóta azonban nem tért haza.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége arról adott tájékoztatást, hogy szeptember 15-én a kutató-mentő egységek mintegy 25 kilométernyi területet fésültek át, de nem találták meg az eltűnt férfit.

A sötétedés beálltával a keresést felfüggesztették, majd ma reggel folytatták. A szakemberek jelenleg rendőrökkel és helyi lakosokkal együttműködve továbbra is átvizsgálják a környéket az eltűnt férfi után kutatva.

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