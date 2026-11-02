Kigyulladt egy lakás Ungváron

Tűz ütött ki egy ungvári, ötemeletes társasház harmadik emeleti lakásában – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A sűrű füst miatt két ember megsérült, az épületből pedig 15 lakót kellett kimenekíteni.

A szomszédok este tíz óra körül érezték meg a füstöt, és értesítették a tűzoltókat. A mentőegységek kiérkezése előtt a lakók segítettek kijutni az égő lakásból egy 34 éves férfinak, akit égési sérülésekkel kórházba szállítottak. Egy emelettel feljebb egy 17 éves fiúnak is orvosi segítségre volt szüksége, miután füstmérgezést szenvedett. A közlés szerint egyikük élete sincs veszélyben.

A tűzoltók légzésvédő készülékben dolgoztak: miközben egyik csoportjuk a lángokat oltotta, a többiek a felsőbb emeletekről menekítették ki a lakókat. Egy idős nőt is kiszabadítottak, akinek beszorult az ajtózárja.

A tüzet csaknem kétórás munkával sikerült eloltani. A lángok mintegy 40 négyzetméteren pusztítottak, és jelentős anyagi kárt okoztak.

Kárpátalja.ma

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