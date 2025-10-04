Kombájn gyulladt ki a Kincseshomoki kistérségben

Október 3-án egy New Holland CR980 márkájú kombájn gyulladt ki munka közben a Kincseshomoki (Holmok) kistérség területén – olvasható a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai főosztályának Facebook-oldalán.

A kombájn sofőrje azonnal poroltót ragadott, hogy megfékezze a lángokat. A füst láttán a mezőgazdasági vállalat alkalmazottjai és helyi lakosok riasztották a tűzoltókat. Az ungvári egységek gyorsan a helyszínre érkeztek, és kevesebb mint fél óra alatt eloltották a tüzet.

A baleset következtében a kombájnban jelentős kár keletkezett.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/DSZNSZ Kárpátalja