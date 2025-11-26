Korlátozzák a köz- és díszvilágítást a Nagyszőlősi kistérségben

November 27-től korlátozzák a közvilágítás és az épületek külső megvilágításának működését a Nagyszőlősi kistérségben – döntött a végrehajtó bizottság. A lépés célja az energiahordozók észszerű felhasználása.

A határozat értelmében a közvilágítás az alábbi menetrend szerint működik majd: kijevi-idő szerint 17:00–24:00 között bekapcsolva, majd 04:00–08:00 között ismét üzemel.

Emellett a közművállalatok és költségvetési intézmények vezetőinek megtiltották az épületek külső díszvilágításának használatát, és arra utasították őket, hogy a telephelyek területének megvilágítását is a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék.

A közösség területén működő vállalkozásokat, intézményeket és egyéni vállalkozókat szintén arra kérik, hogy mondjanak le a kültéri reklámok, világító cégtáblák és dekorációs fények használatáról.

