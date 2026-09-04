Körözött katona támadt egy kávézó vendégeire Munkácson
Verekedésről érkezett bejelentés szeptember 2-án az egyik munkácsi kávézóból.
A rendőrség tájékoztatása szerint két 58 éves férfi a kávézóban megismerkedtett egy 34 éves helyi lakossal. A férfi konfliktust kezdeményezett, és pénzt követelt egyiküktől, majd bántalmazni kezdte.
A sértett ismerőse megpróbált a segítségére sietni, azonban a támadó őt is megverte. Ezt követően a 34 éves férfi elvette egyik áldozatától a nála lévő 4 600 hrivnyát, majd elmenekült a helyszínről.
A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett tettest. A férfi korábban többször is büntetve volt vagyon elleni bűncselekmények miatt, és rablásért szabadságvesztésre ítélték.
A hatóságok közlése szerint később azért engedték szabadon, mert katonai szolgálatot kívánt teljesíteni. Nemrég azonban önkényesen elhagyta katonai alakulatát, ezért körözés alatt állt.
Az ügyben eljárás indult.