Közel 230 áldozatokkal járó baleset történt idén Kárpátalján

2025 eleje óta a rendőrség 229 olyan közúti balesetet regisztrált Kárpátalja útjain, amelyben személyi sérülés vagy haláleset történt.

A rendvédelmi szervek hangsúlyozzák: a legtöbb esetben elkerülhető lett volna a baleset, amennyiben a sofőrök betartják a KRESZ szabályait. A balesetek leggyakoribb oka a gyorshajtás, a biztonságos követési távolság be nem tartása, az irányjelzők figyelmen kívül hagyása és az ittas vezetés.

A rendőrség ismételten arra kéri a sofőröket, hogy legyenek óvatosak, tartsák be a megengedett sebességhatárt, vegyék figyelembe az időjárási és útviszonyokat. Ne feledjék: a felelősségteljes vezetés életeket ment!

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel