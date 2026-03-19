Közel félmillió dollárt próbáltak átcsempészni a szlovák–ukrán határon

A Szlovák Köztársaság Pénzügyi Igazgatóságának munkatársai nagy összegű készpénz illegális átszállítását hiúsították meg a szlovák–ukrán határon.

Az eset március 12-én, csütörtökön történt a Felsőnémeti–Ungvár határátkelőn, a Szlovákiába történő belépés során. A gépkocsit vezető férfi a határőrök kérdésére azt állította, hogy mindössze tíz doboz cigarettát szállít.

A szlovák vámosok azonban a jármű részletes ellenőrzése során, röntgenszkenner segítségével gyanús csomagot fedeztek fel a műszerfal belsejében. A jármű megbontását követően polietilén zacskókba rejtett bankjegyek kerültek elő.

A lefoglalt készpénz 100 és 50 dolláros címletekből állt, összértéke elérte a 450 ezer amerikai dollárt.

Mivel a jelentős pénzösszeget a vámellenőrzés elől elrejtették, és azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően nem jelentették be az országba való belépéskor, a pénzügyi hatóság munkatársai ideiglenesen lefoglalták a készpénzt.

Az ügyben további vizsgálat indult.

A mukachevo.net nyomán.

