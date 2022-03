Közel négyezer embernek segítenek naponta átlépni a határt Kárpátalján

– mondta Viktor Mikita, az adminisztráció vezetője. Elmondása szerint, a menekültek új hulláma várható Kárpátalján, hiszen nagyon sok embert sikerült kitelepíteni az oroszok által megtámadott kijevi, szumi és harkovi területekről.

Mikita elmondta, hogy szorosan együttműködnek Magyarország, Románia és Szlovákia konzulátusaival annak érdekében, hogy elősegítsék az ukránok kiutazását az országból, különös tekintettel a vasútközlekedésre.

„A hozzánk érkező és Ukrajnát elhagyni szándékozó állampolgárokat átvizsgálják. Ezt követően csoportokat alakítanak ki, és vasúton Magyarországra, a záhonyi pályaudvarra szállítják őket. Szlovákiával is újraindítjuk a vonatközlekedést. Tárgyalásokat fogok folytatni, hogy megoldjuk a kérdést”

– emelte ki Mikita.

A Szuszpilne Zakarpattya hírportál szerint, a szlovák fél már kijelentette, hogy kész befogadni 1000-1500 ukrán állampolgárt. Folytatódnak a megbeszélések Románia képviselőivel is.

„Naponta 3-4 ezer állampolgárt tudunk átküldeni a határon, akiket nyilvántartásba is vesznek. Aki szeretne, az találkozhat velük, szállást és élelmet is biztosítanak. Az ukránok menekültstátuszt igényelhetnek az adott országban, vagy tovább is utazhatnak az Európai Unió más országaiba, ahol már várják őket ismerőseik”