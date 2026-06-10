Módosította a 2026-os költségvetést az ukrán parlament

Az ukrán parlament elfogadta a 2026-os állami költségvetés módosítását, amely jelentős többletforrásokat biztosít a biztonsági és védelmi szektornak – írja az UNIAN június 10-én. A törvényjavaslatot 242 képviselő támogatta.

A módosítás értelmében a költségvetési bevételek több mint 2,29 billió hrivnyával, a kiadások pedig 1,64 billió hrivnyával emelkednek. A biztonsági és védelmi kiadások összesen 1,56 billió hrivnyával nőnek, ebből 174,3 milliárd hrivnyát katonai illetményekre különítenek el.

A parlament költségvetési bizottságának vezetője szerint a többletkiadások jelentős részét az Európai Unió által biztosított hitelprogram fedezi.

A módosítás emellett további forrásokat biztosít az energetikai ágazat egyes intézményeinek, a bányabezárási programoknak, valamint a csernobili védőszarkofág fenntartásának is. A képviselők ugyanakkor nem támogatták az útalap működésének helyreállítását.

UNIAN/Kárpátalja.ma

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