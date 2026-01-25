Árokba borult egy gyerekeket szállító kisbusz az Ungvári járásban

Közlekedési baleset történt vasárnap reggel Perecseny és Drugetháza (Zaricsovo) között – számolt be róla a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint egy Mercedes Sprinter márkájú kisbusz megcsúszott a jeges útburkolaton, letért az útról és az árokba borult.

A buszon 8 és 14 év közötti kijevi gyerekek utaztak két felnőtt kísérővel.

A helyszínre két mentőegység érkezett, akik ellátták a sérülteket. Egy közepesen súlyos sérüléseket szenvedett fiút a Munkácsi Megyei Gyermekkórházba szállítottak. A baleset többi sérültjét ungvári egészségügyi intézményekbe szállították.

Az előzetes adatok szerint a sérültek élete nincs veszélyben, mindannyiuk állapota stabil.

A mentősök ismételten hangsúlyozzák: télen Kárpátalja útjai különösen veszélyesek lehetnek. Az olvadó hó és jég magas baleseti kockázatot jelent, különösen a hegyvidéki területeken.

A sofőröket arra kérik, hogy csökkentsék a sebességet, tartsanak biztonságos követési távolságot, és legyenek figyelmesek, mert az utasok életéért elsősorban a sofőrök felelősek.

Kárpátalja.ma

