Hároméves kislányt ütött el egy autó Ungváron

Hároméves kislány sérült meg egy közlekedési balesetben Ungváron. A gyermeket egy személyautó ütötte el manőverezés közben.

A balesethez azonnal mentőt hívtak.

A szakemberek a kislánynál több zúzódást és lágyrész-sérülést, valamint horzsolásokat állapítottak meg a medence, illetve a felső és alsó végtagokon. Emellett felületes sérüléseket szenvedett a hasán, deréktájon és a medencénél.

Az elsődleges sürgősségi ellátást követően a gyermeket további kivizsgálás és kezelés céljából a megyei gyermekkórházba szállították.

Az eset kapcsán a mentőszolgálat arra figyelmezteti a járművezetőket, hogy udvarokban és lakóövezetekben különösen körültekintően manőverezzenek, mivel a gyerekek könnyen a sofőr látóterén kívülre kerülhetnek.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

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