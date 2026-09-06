Hároméves kislányt ütött el egy autó Ungváron
Hároméves kislány sérült meg egy közlekedési balesetben Ungváron. A gyermeket egy személyautó ütötte el manőverezés közben.
A balesethez azonnal mentőt hívtak.
A szakemberek a kislánynál több zúzódást és lágyrész-sérülést, valamint horzsolásokat állapítottak meg a medence, illetve a felső és alsó végtagokon. Emellett felületes sérüléseket szenvedett a hasán, deréktájon és a medencénél.
Az elsődleges sürgősségi ellátást követően a gyermeket további kivizsgálás és kezelés céljából a megyei gyermekkórházba szállították.
Az eset kapcsán a mentőszolgálat arra figyelmezteti a járművezetőket, hogy udvarokban és lakóövezetekben különösen körültekintően manőverezzenek, mivel a gyerekek könnyen a sofőr látóterén kívülre kerülhetnek.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
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