Közös dróngyártásban állapodott meg Ukrajna és Portugália

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Luiz Montenegro portugál miniszterelnök szándéknyilatkozatot írt alá tengeri drónok gyártásában való együttműködésről.

Zelenszkij és Montenergo ezt december 20-án Kijevben jelentette be egy közösen tartott sajtótájékoztatón.

A portugál miniszterelnök a tengeri drónokat „a védelmi szektor egyik legígéretesebb területének” nevezte. Kiemelte: Portugália szeretné felhasználni az ukránok dróngyártás terén szerzett tudását, és meg akarják osztani tapasztalataikat, tudományos eredményeiket is Ukrajnával.

Luis Montenegro azt is közölte, hogy Portugália már 600 ezer eurós segélyt utalt át Ukrajnának az energiaszektor számára.

„A közeljövőben jelentős beruházásokat fogunk végrehajtani Ukrajna védelmi szektorában. A következő tíz évben a NATO támogatást fog kapni, amely lehetővé teszi számunkra a gazdaság megerősítését. Zelenszkij elnök tudja azt, hogy a védelmi szektor kulcsfontosságú az ország katonai stabilitása szempontjából, és mi készen állunk az együttműködésre ebben az irányban”

– mondta a portugál miniszterelnök.

Luis Montenegro december 20-án érkezett az ukrán fővárosba. A portugál miniszterelnök a teljes körű háború kezdete óta most először látogatott Ukrajnába.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: president.gov.ua