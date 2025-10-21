Közösen formáljuk Beregszász jövőjét – nyilvános egyeztetés indul a kistérség fejlesztési tervéről

Folyamatban van a Beregszászi kistérség területi komplex fejlesztési tervének előkészítését megalapozó feladat meghatározása, amelyhez nyilvános egyeztetésre várják a lakosság és a helyi közösségek képviselőit.

A kezdeményezés célja, hogy a térség fejlődése átlátható, közösségi alapokon valósuljon meg, figyelembe véve a helyi igényeket, adottságokat és jövőbeni lehetőségeket.

E fontos folyamat részeként 2025. november 7-én stratégiai munkatalálkozóra kerül sor – egy nyilvános eseményre, amelynek során közösen határozzák meg a Beregszászi kistérség fejlődésének fő irányait.

A találkozó eredményei képezik majd az alapját a komplex fejlesztési terv részletes kidolgozásához szükséges feladatmeghatározásnak.

A Beregszászi Városi Tanács minden érdeklődőt szeretettel vár:

a térség lakosait,

vállalkozókat,

civil szervezeteket,

és mindazokat, akiknek szívügye Beregszász és környékének fejlődése.

A részvételt október 31-ig lehet jelezni online űrlap kitöltésével, e-mailben: a beregszaszrada@beregivska-gromada.gov.ua e-mail-címen vagy papír alapon Beregszászban, a Bohdan Hmelnyickij utca 7. szám alatt.

A stratégiai munkatalálkozó pontos időpontját és helyszínét október 31-én teszik közzé.

A Beregszászi kistérség vezetése arra buzdít mindenkit, hogy aktívan vegyen részt a tervezési folyamatban, hiszen a közös gondolkodás és a helyi javaslatok adják a térség fenntartható fejlődésének legjobb alapját.

