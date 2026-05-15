Összeroncsolódott autójából szabadítottak ki egy férfit Bustyaházán

Egy autójába szorult sofőrt szabadítottak ki a tűzoltók Bustyaházán (Bustino). A 40 éves técsői járási lakos hajnali fél négykor hajtott egy villanyoszlopnak a település főutcáján – írja a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata a .

A balesetet helyi lakosok jelentették a hatóságok felé. A szerencsétlenül járt sofőr nem tudott önállóan kiszállni összeroncsolódott Mercedes-Benz márkájú gépkocsijából.

A tűzoltók az autó akkumulátorának lecsatlakoztatása után hidraulikus feszítővágóval nyitották ki a jármű ajtaját, majd a férfit a kiérkező mentőautóhoz segítették.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

