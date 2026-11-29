Két kisteherautó ütközött a Huszti járásban
Három ember sérült meg két kisteherautó ütközésében a Huszti járásban. A balesetben egy 13 éves gyermek, egy 70 éves férfi és egy 46 éves nő szenvedett sérüléseket.
A mentőszolgálat beszámolója szerint a két jármű egy kanyarban ütközött össze. A három sérült együtt utazott, a helyszínre mentők érkeztek.
A 13 éves fiú arczúzódást, a 70 éves férfi pedig mellkasi, valamint hasi szervi sérüléseket szenvedett. A 46 éves nőnél zárt koponya-agyi sérülést és agyrázkódást diagnosztizáltak.
Az elsősegélynyújtást követően mindhármójukat a huszti kórházba szállították. A baleset helyszínén a rendőrség munkatársai is intézkedtek.
Nyitókép: illusztráció, AI
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