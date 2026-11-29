Halálos közúti baleset történt szombat este a Munkácsi járásban található Nagylucskán (Veliki Lucski). A rendőrség tájékoztatása szerint egy 17 éves helyi fiatal által vezetett személygépkocsi elütött egy vele azonos irányban közlekedő kerékpárost, aki a helyszínen életét vesztette.

A fiatalkorú sofőr egy VAZ–2105 típusú autóval haladt a Munkácsi utcán, a Malom utca irányába, amikor elütötte a 49 éves kerékpárost. Az ütközést követően a gépkocsi még több méteren keresztül vonszolta magával a férfit és a kerékpárját, mielőtt megállt volna.

A kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A sofőr az alkoholteszt szerint józan volt. Az autóban a fiatalkorú vezető mellett két falubelije is utazott.

A rendőrség lefoglalta a személygépkocsit és a kerékpárt, az ügyben büntetőeljárás indult. A nyomozás folyamatban van.

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