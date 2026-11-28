Az ukrán lakosság közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos tartozása meghaladta a 101 milliárd hrivnyát – derül ki az állami statisztikai hivatal legfrissebb adataiból. Bár az összesített adósságállomány egy év alatt csak kis mértékben változott, a tartozások megoszlása arra utal, hogy egyes szolgáltatások díjait egyre nehezebben fizetik ki a fogyasztók.

A legnagyobb hátralék továbbra is a fűtéshez és a melegvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódik: ezekért összesen több mint 31 milliárd hrivnyával tartoznak az ukrán háztartások. A második helyen a földgáz áll, amelynek díjából több mint 27 milliárd hrivnya maradt kifizetetlenül. A villamos energia esetében a tartozás megközelíti a 17 milliárd hrivnyát.

Különösen aggasztó a helyzet a vízellátás és a szennyvízelvezetés területén, ahol az elmúlt évben nőtt a legnagyobb mértékben a kifizetetlen számlák összege. A hátralék már csaknem eléri a 12 milliárd hrivnyát, a növekedés üteme pedig az egyik legmagasabb a közüzemi szolgáltatások között.

Emellett tovább emelkednek a társasházak üzemeltetésével és a háztartási hulladék elszállításával kapcsolatos tartozások is. Szakértők szerint ebben szerepet játszhat a szolgáltatások drágulása, valamint az, hogy a fogyasztók egy része elsősorban az energiahordozókhoz kapcsolódó számlákat igyekszik rendezni, míg más befizetéseket későbbre halaszt.

A statisztikák ugyanakkor azt mutatják, hogy a nyári hónapokban az ukránok összességében többet fizettek be a közüzemi szolgáltatásokért, mint amennyit az adott időszakra kiszámláztak. Ez elsősorban a fűtési szezonban felhalmozódott hátralékok részleges rendezésével magyarázható.

Az elemzők emlékeztetnek arra, hogy a tartozások legnagyobb része hagyományosan a fűtési időszakban halmozódik fel. Télen ugyanis jelentősen megemelkednek a fűtési és gázszámlák, így a lakosság közüzemi adóssága rendszerint az év leghidegebb hónapjaiban éri el a csúcspontját.

Kárpátalja.ma

Forrás: fbc.biz.ua

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