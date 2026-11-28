Októberben 97,73 milliárd hrivnyával nőtt Ukrajna államadóssága és az állam által garantált tartozások összege, így október 31-én elérte a 9,64 billió hrivnyát. Az ország legnagyobb hitelezője továbbra is az Európai Unió, amely a teljes adósságállomány csaknem 39 százalékát biztosítja. Eközben az adósság átlagos kamatterhe csökkent – közölte az ukrán pénzügyminisztérium.

A tárca adatai szerint a teljes tartozás 211,64 milliárd dollárnak, illetve 190,13 milliárd eurónak felel meg.

Az adósságállomány összetétele a következő:

külső államadósság: 7,41 billió hrivnya, a teljes összeg 76,92 százaléka;

belső államadósság: 1,99 billió hrivnya, 20,61 százalék;

állami garanciával biztosított adósság: 238,59 milliárd hrivnya, 2,48 százalék.

A növekedés fő forrását a külföldi hitelfelvételek jelentették, miközben a belső államadósság és az állami garanciával biztosított tartozások összege csökkent.

Az Európai Unió Ukrajna legnagyobb hitelezője

Ukrajna több mint 3,73 billió hrivnyával tartozik az Európai Uniónak. Ebbe az összegbe 882,86 milliárd hrivnya tartozik az ERA hitelmechanizmus keretében biztosított finanszírozásból. Ennek visszafizetése a konstrukció feltételei szerint a befagyasztott orosz állami vagyonból származó bevételekből történik, nem pedig az ukrán állami költségvetés forrásaiból.

Az ukrán adósságállomány mintegy kétharmada nemzetközi pénzügyi szervezetekkel és más országok kormányaival szembeni kötelezettségekből áll. A finanszírozás jelentős részét kedvezményes feltételekkel nyújtották.

Miért nő hrivnyában az adósság, miközben dollárban csökken?

2026 eleje óta Ukrajna teljes adósságállománya 593,28 milliárd hrivnyával, azaz 6,56 százalékkal emelkedett. Dollárban számolva azonban ugyanezen időszak alatt 1,69 milliárd dolláros csökkenés történt.

A különbség hátterében elsősorban az árfolyamváltozások állnak. Mivel az ukrán államadósság jelentős része külföldi valutában van nyilvántartva, a hrivnya árfolyamának változása önmagában is módosíthatja a tartozások nemzeti valutában kifejezett értékét, újabb hitelek felvétele nélkül is.

Közel 13 év az adósság átlagos hátralévő futamideje

Október végén az államadósság súlyozott átlagos hátralévő futamideje 12,95 évre emelkedett, miközben az átlagos kamatköltség évi 4,4 százalékra csökkent.

Ez nem jelenti azt, hogy Ukrajnának 13 év múlva valamennyi tartozását vissza kell fizetnie. A mutató a fennálló kötelezettségek átlagos lejárati idejét jelzi, amelyet az új hitelfelvételek és a kölcsönfeltételek módosítása is befolyásolhat.

Az adósságteher megítélésénél ezért nem csupán a tartozások teljes összege számít, hanem a törlesztési ütemezés, a kamatok, a devizaösszetétel és az állami költségvetés fizetőképessége is. A hosszú lejáratú, kedvezményes hitelek lehetővé teszik, hogy a pénzügyi terheket hosszabb időszakra osszák el.

Kárpátalja.ma

Forrás: shtab.info

Nyitókép: illusztráció, ua.depositphotos.com

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