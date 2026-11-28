Az Ukrajna elleni agressziót kivizsgáló különleges törvényszék felállításáról és az Oroszországtól követelt háború utáni kárpótlásról tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Alain Berset-vel, az Európa Tanács (ET) főtitkárával szombaton Kijevben. Erről az ukrán államfő számolt be a Facebookon.

Az elnök megköszönte a főtitkárnak, hogy a nagy éhínség (holodomor) áldozatainak emléknapján látogatott el Ukrajnába.

„A holodomor az ukránok ellen elkövetett szörnyű bűntett volt, amelyért Oroszország mindmáig nem vállalta a felelősséget. Most is azt látjuk, hogy amikor az agresszor büntetlen marad az ilyen bűncselekmények után, az csak újabbak elkövetésére ösztönzi. Ezért rendkívül fontos, hogy mindenképpen igazságot szolgáltassanak az Oroszország által kirobbantott és lezárni nem kívánt háború miatt”

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Közlése szerint Berset-vel olyan tervezett döntésekről tárgyaltak, amelyek elősegíthetik ezt.

„Ukrajna ezen a héten ratifikálta azt a kibővített részleges megállapodást, amely az őt érő agresszió kivizsgálásával foglalkozó különleges törvényszék vezető testületéről szól. Ez megteremti a törvényszék elindításának és működése biztosításának alapjait”

– emelte ki.

Hozzátette: Kijev szeretné, ha minél több partnerország csatlakozna a megállapodáshoz.

„A nemzetközi kárpótlási mechanizmus létrehozásának előrehaladásáról és a jövőbeni kárpótlási alap megteremtésének lehetőségeiről is beszéltünk, mindenekelőtt Oroszország pénzének erre a célra való felhasználásáról”

– közölte Zelenszkij.

Berset ismertette az Európa Tanács Ukrajnára vonatkozó új cselekvési tervét, amely egyebek mellett a veteránok, a nők és a gyerekek támogatását, valamint Ukrajna újjáépítésének elősegítését irányozza elő.

„Nagyra értékeljük a honfitársaink iránti figyelmet”

– hangsúlyozta az elnök.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →