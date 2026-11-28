A kilenc csapat részvételével zajló, hatodik alkalommal megrendezésre kerülő II. Rákóczi Ferenc futsalbajnokság ötödik játéknapját követően egyre sűrűsödik a mezőny: ezúttal nem bírtak egymással az egyetemisták és a Beregvidék csapata, ahogyan a kígyósiak és a dávidházaiak sem: futsalban igazi ritkaságnak számító gól nélküli döntetlen született a kiegyenlített találkozón.

A II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság ötödik játéknapján a tiszakeresztúri csapat volt szabadnapos. A legutóbbi fordulóban sima vereséget szenvedő dobronyiak a még nyeretlen, eddig minden mérkőzését elveszítő Kárpátaljai Magyar Líceum együttese ellen léptek pályára. A KML csapata ezúttal is derekasan helytállt, de nem sikerült a bravúros pontszerzés, gólgazdag mérkőzésen végül két gólos vereséget szenvedtek a liceisták. A szintén nulla pontos Beregvidék ifi a KML-hez hasonlóan eddig egyszer sem adta könnyen ellenfeleinek a három pontot, viszont a Rendőrség csapata is kemény diónak bizonyult a fiatalok számára, a tíz gólt hozó találkozón néggyel többet lőttek a „kékek”, tovább folytatva győzelmi sorozatukat.

A Kígyós–Dávidháza rangadó nagy meglepetésre gól nélküli döntetlennel zárult, pedig mindkét együttesnek számos gólszerzési lehetősége adódott a találkozón. A Beregvidék már két góllal is vezetett a Rákóczi Egyetem csapata ellen, de az egyetemisták nagyot küzdve előbb egyenlíteni, majd fordítani is tudtak. A Beregvidék ezt követően egalizálta az eredményt, majd többször is lezárhatták volna a mérkőzést, de az utolsó pillanatokban mégis az egyetemisták bosszankodhattak, miután ajtó-ablak ziccert hagytak ki a lefújás előtt. Összességében igazságos pontosztozkodással zárult a rangadó.

A tabellát a Rendőrség együttese vezeti, megelőzve az őket legyőző Beregvidéket és az újonc Dávidházát. Az üldözők közül Tiszakeresztúr, Kígyós és Dobrony is egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a három jelenlegi dobogós. Az alsóházban a Rákóczi Egyetem, a Beregvidék ifi és a KML csapatai tartózkodnak.

Az állás: 1. Rendőrség 12 pont, 27-12 (gólarány), 2. Beregvidék 10 pont, 25-13, 3. Dávidháza 10 pont, 29-20, 4. Kígyós 7 pont, 10-10, 5. Dobrony 7 pont, 17-18, 6. Tiszakeresztúr 7 pont, 17-19, 7. Rákóczi Egyetem 4 pont, 19-17, 8. Beregvidék ifi 0 pont, 8-22, 9. KML 0 pont, 18-39.

A következő játéknapon ismét több rangadóra kerül sor: a kígyósiak a Beregvidékkel, Tiszakeresztúr a rendőrök csapatával, az egyetemisták a dobronyiakkal, a sereghajtók rangadóján pedig a KML együttese a Beregvidék ifivel találkozik.

Az 5. forduló eredményei:

Dobrony – KML 7–5

Beregvidék (ifi) – Rendőrség 3–7

Kígyós – Dávidháza 0–0

Rákóczi Egyetem – Beregvidék 3–3

Szabadnapos: Tiszakeresztúr

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: kme.org.ua

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