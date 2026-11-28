Két ember meghalt, egy harmadik férfi életét azonban sikerült megmenteniük a kárpátaljai tűzoltóknak, akik két lakástűzhöz vonultak ki az elmúlt nap során. Mindkét esetben ágyban keletkezett a tűz, amelynek feltételezett oka dohányzás közbeni figyelmetlenség volt – közölték a megyei katasztrófavédelem Facebook-oldalán.

Az első riasztás péntek este érkezett a munkácsi Függetlenség rakpartról. Az egyik szomszéd füstöt látott szivárogni egy negyedik emeleti lakásból, ezért értesítette a katasztrófavédelmet. A mentőegységek két férfit találtak a lakásban: a 67 éves tulajdonost sikerült kimenteni és átadni a mentőknek, barátja azonban életét vesztette. A tíz négyzetméteren pusztító tüzet 34 perc alatt oltották el.

A másik, szombat reggeli esetnél a beregszászi járási Alsóveresmarton (Mala Kopanya) csaptak fel a lángok egy lakóházban. Egy helyi lakos a szomszédok segítségével már a tűzoltók kiérkezése előtt próbálta megfékezni a tüzet. Az oltás során a mentőegységek az ágyban fekve, holtan találtak rá az ingatlan 56 éves tulajodonsára. A tűz mindössze két négyzetméterre terjedt ki, így hat perc alatt sikerült eloltani.

A kárpátaljai katasztrófavédők az eset kapcsán emlékeztettek: dohányzás közben egyetlen figyelmetlen mozdulat is tragédiához vezethet.

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