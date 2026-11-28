Közlekedési baleset történt Ilosva (Irsava) környékén, amelyben egy 19 éves, a terhessége 34. hetében járó nő sérült meg.

Egy gépkocsi vezetője elvesztette uralmát járműve felett, amely ezt követően az árokba hajtott. A helyszínre a 906. számú sürgősségi mentőegység érkezett Demcsik A. D. mentőtiszt vezetésével.

A vizsgálat során a fiatal nőnél mellkasi zúzódást állapítottak meg. A mentőcsapat elsősegélyben részesítette, majd az ilosvai kórházba szállította, ahol további vizsgálatokkal ellenőrzik a kismama és a magzat állapotát.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

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