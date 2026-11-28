A holodomor áldozatainak emléknapján Petro Porosenko ukrán parlamenti képviselő, az Európai Szolidaritás párt vezetője arra figyelmeztetett, hogy Oroszország napjainkban is fegyverként alkalmazza az éheztetést.

Példaként a Herszon megyei Oleski városában kialakult helyzetet említette.

„Oleski esete ugyanazt a 93 évvel ezelőtti módszert mutatja. Éppen ezért fontos emlékezni a holodomorra. Az a birodalom, amely nem ismerte el bűneit, és nem vállalt értük felelősséget, arra a következtetésre jut, hogy megengedheti magának azok megismétlését. És újra meg újra így tesz”

– írta a volt ukrán elnök Facebook-oldalán.

Porosenko beszámolója szerint Oleskibe hónapokon keresztül nem jutottak el élelmiszerszállítmányok, a lakosság folyamatos tüzérségi támadásoknak volt kitéve, a városból kivezető utakat pedig elaknásították. Az emberek evakuálására csak hosszas tárgyalásokat követően, nemzetközi nyomás hatására nyílt lehetőség.

Az ukrán politikus felidézte, hogy 1933-ban a szovjet hatóságok elvették az ukrán parasztoktól a gabonát, elszigetelték azokat a falvakat, amelyek nem teljesítették a kötelező gabona-beszolgáltatás kvótáit, és megtiltották a lakosságnak a települések elhagyását.

Porosenko felszólította a nemzetközi közösséget, hogy

ismerje el a holodomort az ukrán nép elleni népirtásként, továbbá hozzon létre törvényszéket az Oroszország által Ukrajna ellen elkövetett bűncselekmények kivizsgálására.

Arra is kérte az embereket, hogy gyújtsanak gyertyát az éhínség áldozatainak emlékére.

Kárpátalja.ma

Forrás: interfax.com.ua

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Petro Porosenko

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