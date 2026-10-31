Négy repülőgéppel érkeztek Fehéroroszországba az Oleskiből evakuált civilek

Négy repülőgép érkezett a fehéroroszországi Gomelbe az orosz megszállás alatt álló, Herszon megyei Oleski városából kimenekített civilekkel. Az evakuáltak egy ukrán delegáció kíséretében Fehéroroszországon keresztül térhetnek vissza Ukrajnába.

A lakosokat először autóbuszokkal szállították az oroszországi Anapába, ahonnan repülőgépekkel jutottak el Gomelbe. A fehéroroszországi repülőtérről a nova hutai határátkelőhöz viszik őket, ahol beléphetnek Ukrajna területére. David Arahamija, a Nép Szolgája parlamenti frakció vezetője szerint az evakuáltak az ukrán delegációval együtt néhány órán belül hazaérkezhetnek.

Az Oleskiben kialakult helyzetről

Az ukrán külügyminisztérium szeptember 20-án arra figyelmeztetett, hogy az orosz erők humanitárius katasztrófát idéznek elő Herszon megyében, a Dnyeper bal partján fekvő megszállt területeken. A tárca szerint akadályozzák az élelmiszer- és gyógyszerszállítást, a humanitárius missziók munkáját, valamint a civilek evakuálását, miközben drónokkal rendszeresen támadják a lakosságot.

A legsúlyosabb helyzet Oleskiben alakult ki.

A teljes körű orosz invázió előtt csaknem 24 ezren éltek a városban, szeptember végére azonban már alig kétezer lakos maradt ott, köztük ötven gyermek.

Az ukrán katonák korábban drónok segítségével több alkalommal élelmiszert is eljuttattak a településen rekedteknek.

Október 23-án Melania Trump, az Egyesült Államok first ladyje bejelentette, hogy megállapodást sikerült elérnie az Oleski térségében zajló harcok ideiglenes felfüggesztéséről. A tűzszünet célja a humanitárius segélyek célba juttatása és a civilek biztonságos evakuálásának előkészítése volt.

Az ukrán és az orosz vezérkar ezt követően közölte, hogy október 27-én, kijevi idő szerint hajnali három órától november 1-jének estéjéig tűzszünetet tartanak. A megállapodást később Oleski városán kívüli területekre is kiterjesztették, hogy a humanitárius konvojok biztonságosan közlekedhessenek.

Kárpátalja.ma

Forrás: babel.ua

Nyitókép: slovoidilo.ua

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