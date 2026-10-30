Ukrán küldöttség érkezett a megszállt Oleskibe

Ukrán küldöttség érkezett a Herszon megyei, orosz megszállás alatti Oleski városába, ahol megkezdődött a lakosok evakuálása ukrán ellenőrzésű területre, valamint a humanitárius segély kiosztása – közölte David Arahamija, a kormányzó Nép Szolgája parlamenti frakciójának vezetője pénteken a Telegramon.

A politikus kiemelte, hogy a tűzszünet továbbra is érvényben van.

Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos közölte, hogy kapcsolatba lép a helyi lakosokkal, hogy felmérje szükségleteiket, és megállapítsa, milyen segítségre van a legnagyobb szükségük.

Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője a közösségi médiában arról számolt be, hogy szállítóeszközöket készítettek elő az Oleskiben élők számára, akik Ukrajna ellenőrzése alatt álló területre szeretnének evakuálni.

Forrás: MTI

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