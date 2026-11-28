A tojást, a burgonyát vagy akár a tejet sokan egészségtelennek tartják, pedig értékes tápanyagokat tartalmaznak. Dietetikusok szerint ezek az élelmiszerek fehérjével, vitaminokkal és más fontos összetevőkkel támogathatják az immunrendszer megfelelő működését.

Amikor beköszönt a megfázás- és influenzaszezon, sokan keresik a legjobb módját annak, hogyan erősíthetnék az immunrendszerüket. A megfelelő mennyiségű alvás, a rendszeres kézmosás és a megfelelő folyadékbevitel kiváló kiindulópont, de legalább ennyire fontos a kiegyensúlyozott étrend.

Miért fontos az étrend az immunrendszer működésében?

Ugyanakkor számos olyan, sokszor „rossznak” bélyegzett étel létezik, amelyet talán feleslegesen kerülünk, pedig nagy segítséget jelenthetnek az immunrendszernek. Biztosítják ugyanis a szervezet számára azokat az építőelemeket, amelyekre az antitestek előállításához van szükség, így segítenek védekezni a megfázást és influenzát okozó vírusokkal szemben.

Az EatingWell.com cikke alapján mutatjuk, mik azok a „rossz” ételek, amelyek a dietetikusok szerint is hozzájárulhatnak az immunrendszer egészségéhez.

Tojás: fehérjével és D-vitaminnal támogatja a védekezőképességet

Ha eddig azért kerülte a tojást, mert úgy hallotta, hogy sok telített zsírt és koleszterint tartalmaz, nincs különösebb oka az aggodalomra: egy nagyobb darabban ugyanis mindössze 1,5 gramm telített zsír és 186 milligramm koleszterin van.

Az immunrendszer szempontjából a tojás a benne lévő fehérje miatt fontos.

A fehérje nélkülözhetetlen az antitestek előállításához, amelyek segítenek a fertőzések elleni védekezésben. Egy nagy tojás pedig körülbelül 6 gramm fehérjét biztosít.

A tojás emellett olyan fontos tápanyagokat is tartalmaz, mint a szelén, a folát, valamint az A- és D-vitamin. Kis mennyiségben omega-3-zsírsavakat is biztosít, amelyek szintén kapcsolatba hozhatók az immunrendszer egészségével.

Burgonya: több C-vitamint tartalmaz, mint sokan gondolnák

A burgonyát hosszú évek óta gyakran bélyegzik „rossz” szénhidrátnak. Patricia Kolesa dietetikus szerint azonban a krumpli pénztárcabarát és könnyen elkészíthető élelmiszer, amely támogathatja az immunrendszert. Ennek egyik oka a C-vitamin-tartalma:

egy közepes méretű burgonya a napi ajánlott C-vitamin-bevitel nagyjából 20 százalékát fedezi,

márpedig ez a tápanyag kulcsszerepet játszik az immunrendszer megfelelő működésében.

A burgonya ráadásul rezisztens keményítőt is tartalmaz: ezt a szénhidrátfajtát a bélbaktériumok fermentálják, ami kedvez a bélflóra egészségének. A kiegyensúlyozott bélmikrobiom pedig szintén hozzájárulhat az immunrendszer erősítéséhez.

Tehéntej: fehérjével és cinkkel segítheti az immunvédelmet

A növényi italok és tejhelyettesítők széles választéka miatt sokan elbizonytalanodnak abban, hogy a tehéntej valóban egészséges-e. Az immunrendszer támogatása szempontjából azonban egy pohár tej igenis hasznos választás lehet. Ez a tápanyagokban gazdag ital csészénként körülbelül 8 gramm fehérjét tartalmaz. Kutatások szerint a tejben található laktoferrin nevű fehérje fontos szerepet játszhat az immunvédelemben. Emellett a tej cinket, valamint hozzáadott A- és D-vitamint is biztosít, amelyek elengedhetetlenek az immunrendszer optimális működéséhez.

A tej vásárlásakor érdemes lehet megfontolni a bio változatokat. Egyes kutatások szerint a bio tej valamivel több kedvező zsírsavat tartalmazhat, például omega-3 többszörösen telítetlen zsírsavakat és konjugált linolsavat (CLA), amelyeket szintén összefüggésbe hoztak az immunrendszer egészségével.

Banán: a bélflórán keresztül is támogathatja az immunrendszert

Ha szeretné elkerülni a megfázást, nemcsak a narancs lehet a segítségére. Bár a banánt gyakran éri kritika viszonylag magas cukortartalma miatt, C-vitamint és jelentős mennyiségű B6-vitamint is tartalmaz. Utóbbi tápanyag is kiemelten fontos az immunrendszer megfelelő működéséhez.

Sokan nem tudják, hogy egy közepes méretű banán mintegy 3 gramm rostot is biztosít, ami szintén hozzájárulhat az immunrendszer egészségéhez.

A burgonyához hasonlóan rezisztens keményítő is van benne, amely prebiotikumként működik. Chelsea Newbrough dietetikus szerint a prebiotikumok táplálékul szolgálnak a bélrendszerben élő hasznos baktériumok számára. Ezek a baktériumok támogatják az emésztést és az általános egészségi állapotot, a kiegyensúlyozott bélflóra pedig közvetlen hatással van az immunrendszer működésére.

A megfelelő reggelizőpehely is lehet immunbarát választás

A fogyasztásra kész reggelizőpelyhek a gyors és kényelmes reggelik szimbólumai, sokan azonban nem tartják őket egészséges választásnak. Az igazság az, hogy bizonyos gabonapelyhek több szempontból is előnyösek lehetnek: sok terméket ugyanis olyan tápanyagokkal dúsítanak, mint az A-vitamin, a folát, a cink és a vas, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működéséhez.

Vásárláskor érdemes figyelni a tápértékadatokra, mert a különböző termékek között jelentős eltérések lehetnek. Célszerű olyan reggelizőpelyhet választani, amely adagonként legalább 5 gramm fehérjét és 3 gramm rostot tartalmaz, és minél kevesebb hozzáadott cukor található benne.

Forrás: hazipatika.com

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