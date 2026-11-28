Módosították a november 28-ai áramkimaradások ütemtervét – közölte a Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató.

További 2,5 órányi áramszünet várható a 3.2-es és az 5.2-es alvonalon, valamint fél órával hosszabb lesz a lekapcsolás az 1.1-es és 1.2-es alvonalakon.

Az esetleges további változtatásokat nyomon követhetik a szolgáltató Facebook-oldalán vagy honlapján.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →