A patkolás mestersége – szakmai találkozó a Nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskolán
A hagyományos mesterség értékeinek megőrzése, a szakmai ismeretek bővítése és a gyakorlati tapasztalatok átadása áll annak a kétnapos patkolókovács-képzésnek a középpontjában, amely november 27–28-án zajlik a Nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskolán. A rangos szakmai rendezvénynek a Margitics család adott otthont, megteremtve a feltételeket a tartalmas szakmai együttműködéshez és a közös tanuláshoz.
A rendezvényen összesen 25 fő vesz részt, akik Ukrajna különböző vidékeiről érkeztek. Többek között Szumi, Poltava, Lemberg, Drohobics, Nadvirna, Kamjanec-Pogyilszkij, Ungvár, Munkács, Nagyszőlős és Tiszakeresztúr is képviselteti magát a szakmai találkozón. A résztvevők között gyakorló patkolókovácsok, lovardavezetők és saját lóval rendelkező lovasok egyaránt megtalálhatók.
A képzést a Magyarországról érkezett Pintér Richárd patkolókovács és az ukrajnai Morgu Andrij vezeti.
A program elsődleges célja, hogy a résztvevők elméleti és gyakorlati szinten egyaránt elmélyítsék ismereteiket a patkolás mesterségében, megismerjék annak szakmai fortélyait, valamint a különböző pataproblémák felismerésének és korrigálásának lehetőségeit.
A megfelelő pataápolás és a szakszerű patkolás alapvető jelentőséggel bír a lovak egészségének megőrzésében, mozgásképességük fenntartásában és teljesítményük biztosításában.
A patkolókovács munkája ezért nem csupán kézügyességet, hanem komoly anatómiai ismereteket, precizitást, türelmet és felelősségteljes hozzáállást is igényel.
A képzés különlegessége, hogy a tapasztalt szakemberek mellett azok is lehetőséget kapnak a patkolás gyakorlati kipróbálására, akik korábban még soha nem végeztek ilyen munkát. A program során Kárpátalja különböző településeiről érkező lovardatulajdonosok problémás patájú lovaikat is elhozzák, így a résztvevők valós eseteken keresztül ismerhetik meg az egyes elváltozásokat, azok sajátosságait és a szakszerű korrekció lehetőségeit.
A rendezvény fontos részét képezi a kerekasztal-beszélgetés is,
amely lehetőséget teremt a különböző vidékekről érkező szakemberek számára tapasztalataik megosztására, az általuk alkalmazott módszerek összehasonlítására, valamint a szakmai kérdések közös megvitatására. Az eltérő szakmai háttérrel és gyakorlattal rendelkező résztvevők egymástól is értékes ismereteket szerezhetnek.
A kezdeményezés eredményességét jól mutatja, hogy a korábbi képzéssorozat résztvevői közül többen mára – ha még olykor bizonytalan kézzel is – önállóan patkolják saját lovaikat. Mindez jól példázza, hogy az átadott tudás a mindennapi gyakorlatban is hasznosítható, és hosszú távon hozzájárul a felelős lótartás kultúrájának fejlődéséhez.
Különösen nagy értéket képvisel, hogy a Margitics család vendégszeretetének köszönhetően a Nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskola olyan szakmai találkozásnak biztosít helyszínt, amely Ukrajna távoli vidékeiről is képes megszólítani és összekapcsolni a lovas szakembereket. A közös érdeklődés, a lovak iránti elkötelezettség és a fejlődés igénye olyan közösséget teremt, amelyben a tudás átadása mellett új szakmai kapcsolatok is születhetnek.
Bocskor Zita