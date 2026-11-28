A hagyományos mesterség értékeinek megőrzése, a szakmai ismeretek bővítése és a gyakorlati tapasztalatok átadása áll annak a kétnapos patkolókovács-képzésnek a középpontjában, amely november 27–28-án zajlik a Nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskolán. A rangos szakmai rendezvénynek a Margitics család adott otthont, megteremtve a feltételeket a tartalmas szakmai együttműködéshez és a közös tanuláshoz.

A rendezvényen összesen 25 fő vesz részt, akik Ukrajna különböző vidékeiről érkeztek. Többek között Szumi, Poltava, Lemberg, Drohobics, Nadvirna, Kamjanec-Pogyilszkij, Ungvár, Munkács, Nagyszőlős és Tiszakeresztúr is képviselteti magát a szakmai találkozón. A résztvevők között gyakorló patkolókovácsok, lovardavezetők és saját lóval rendelkező lovasok egyaránt megtalálhatók.

A képzést a Magyarországról érkezett Pintér Richárd patkolókovács és az ukrajnai Morgu Andrij vezeti.

A program elsődleges célja, hogy a résztvevők elméleti és gyakorlati szinten egyaránt elmélyítsék ismereteiket a patkolás mesterségében, megismerjék annak szakmai fortélyait, valamint a különböző pataproblémák felismerésének és korrigálásának lehetőségeit.

A megfelelő pataápolás és a szakszerű patkolás alapvető jelentőséggel bír a lovak egészségének megőrzésében, mozgásképességük fenntartásában és teljesítményük biztosításában.

A patkolókovács munkája ezért nem csupán kézügyességet, hanem komoly anatómiai ismereteket, precizitást, türelmet és felelősségteljes hozzáállást is igényel.

A képzés különlegessége, hogy a tapasztalt szakemberek mellett azok is lehetőséget kapnak a patkolás gyakorlati kipróbálására, akik korábban még soha nem végeztek ilyen munkát. A program során Kárpátalja különböző településeiről érkező lovardatulajdonosok problémás patájú lovaikat is elhozzák, így a résztvevők valós eseteken keresztül ismerhetik meg az egyes elváltozásokat, azok sajátosságait és a szakszerű korrekció lehetőségeit.

A rendezvény fontos részét képezi a kerekasztal-beszélgetés is,

amely lehetőséget teremt a különböző vidékekről érkező szakemberek számára tapasztalataik megosztására, az általuk alkalmazott módszerek összehasonlítására, valamint a szakmai kérdések közös megvitatására. Az eltérő szakmai háttérrel és gyakorlattal rendelkező résztvevők egymástól is értékes ismereteket szerezhetnek.

A kezdeményezés eredményességét jól mutatja, hogy a korábbi képzéssorozat résztvevői közül többen mára – ha még olykor bizonytalan kézzel is – önállóan patkolják saját lovaikat. Mindez jól példázza, hogy az átadott tudás a mindennapi gyakorlatban is hasznosítható, és hosszú távon hozzájárul a felelős lótartás kultúrájának fejlődéséhez.

Különösen nagy értéket képvisel, hogy a Margitics család vendégszeretetének köszönhetően a Nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskola olyan szakmai találkozásnak biztosít helyszínt, amely Ukrajna távoli vidékeiről is képes megszólítani és összekapcsolni a lovas szakembereket. A közös érdeklődés, a lovak iránti elkötelezettség és a fejlődés igénye olyan közösséget teremt, amelyben a tudás átadása mellett új szakmai kapcsolatok is születhetnek.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →