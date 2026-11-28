Súlyosabb következmények nélkül végződött az a közlekedési baleset, amely pénteken történt a beregszászi járási Felsősáradon (Siroke). Egy BMW X5-ös vezetője – nem törődve az útviszonyokkal – túl gyorsan hajtott, elvesztette uralmát a jármű felett, és egy magánház udvarába hajtott, összetörve annak kerítését.

Az autóban utazók közül senki sem sérült meg. Az esetről a Szpektr közlekedési vállalat számolt be, amelynek munkatársai a helyszínen gondoskodtak a jármű elszállításáról.

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