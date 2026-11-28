Beregszászban is megemlékeztek a holodomor áldozatairól
Egyperces néma csenddel és gyertyagyújtással emlékezett meg Beregszász közönsége a holodomor áldozatairól. A rendezvénnyel az országos megemlékezéshez csatlakozott a kistéség – olvasható a városi tanács Facebook-oldalán.
Mint írják, a résztvevők a mesterségesen előidézett éhínség következtében életüket vesztett több millió ártatlan ember előtt tisztelegtek.
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