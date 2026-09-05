Elektromos roller ütközött személyautóval az Ungvári járásban

Személyautóval ütközött egy elektromos rollerrel közlekedő 13 éves lány az Ungvári járásban. A gyermek combcsonttörést szenvedett, kórházba szállították.

A helyszínre érkező mentők az elsődleges sürgősségi ellátást követően a lányt hordágyon szállították az Ungvári Megyei Gyermekkórházba további kivizsgálás és kezelés céljából.

Az eset kapcsán a szakemberek a megfelelő sebesség megválasztására, a közlkedési szabályok ismeretére, valamint védősisak használatára figyelmeztetnek roller használatkor.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

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