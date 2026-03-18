Erdőtűz Kuklyán

Babják Zoltán polgármester Facebookon közzétett erdőtűz keletkezett a Beregszászhoz tartozó Kuklyán.

A katasztrófáról részleteket egyelőre nem tudni.

„A tűzoltók a helyi lakosokkal együtt dolgoznak a Kuklyán kitört erdőtűz következményeinek felszámolásán”

– írta a polgármester.

Frissítés (21.06):

Babják Zoltán újabb írt a fejleményekről. Mint fogalmazott, a Beregszász 17. Állami Tűzoltó- és Mentőegység tűzoltói, valamint a vári és tiszaújlaki önkéntes csapatok a tűz gócpontját megközelítve a legnagyobb lángokat sikeresen megfékezték.

„Az elkövetkező egy órán belül várható a tűz teljes körű lokalizálása”

– tette hozzá a városvezető, aki egyben köszönetet mondott a szakembereknek az összehangolt, eredményes munkáért.

