Erdőtűz Kuklyán
Babják Zoltán polgármester Facebookon közzétett bejegyzése szerint erdőtűz keletkezett a Beregszászhoz tartozó Kuklyán.
A katasztrófáról részleteket egyelőre nem tudni.
„A tűzoltók a helyi lakosokkal együtt dolgoznak a Kuklyán kitört erdőtűz következményeinek felszámolásán”
– írta a polgármester.
Frissítés (21.06):
Babják Zoltán újabb bejegyzésben írt a fejleményekről. Mint fogalmazott, a Beregszász 17. Állami Tűzoltó- és Mentőegység tűzoltói, valamint a vári és tiszaújlaki önkéntes csapatok a tűz gócpontját megközelítve a legnagyobb lángokat sikeresen megfékezték.
„Az elkövetkező egy órán belül várható a tűz teljes körű lokalizálása”
– tette hozzá a városvezető, aki egyben köszönetet mondott a szakembereknek az összehangolt, eredményes munkáért.