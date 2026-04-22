Külföldi férfi ellen emeltek vádat Munkácson

A Munkácsi Járási Rendőrkapitányság munkatársainak nyomozása alapján bíróság elé állítanak egy 49 éves külföldi férfit, akit kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel gyanúsítanak.

A férfit idén februárban vették őrizetbe, miután egy munkácsi nő bejelentést tett a rendőrségen arról, hogy egy ismeretlen férfi szexuális jellegű jogsértő cselekményt próbál elkövetni kiskorú lánya ellen.

A rendőrök rövid időn belül azonosították a kiskorú tartózkodási helyét, majd a megadott címre érkezve elfogták a 49 éves külföldi állampolgárt, aki a hatóságok megjelenésekor megpróbált elmenekülni.

A nyomozás során több bűncselekményt is feltártak. A gyanúsított a hatóságok szerint 2024 decemberében, valamint 2025 januárjában és februárjában is találkozott a kiskorúval, minden alkalommal különböző bérelt lakásokban.

A bizonyítékgyűjtés során a rendőrök a férfinál gyermekpornográf tartalmakat tartalmazó fájlokat is lefoglaltak.

Az ügyben a férfit több bűncselekménnyel is meggyanúsították, köztük kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszakkal, szexuális erőszakkal, valamint gyermekpornográf anyagok birtoklásával és behozatalával.

A bíróság a rendőrség indítványára előzetes letartóztatásba helyezte a gyanúsítottat óvadék lehetősége nélkül.

A nyomozás lezárult, az ügy iratait bírósági tárgyalásra továbbították. Az elkövetőt akár 12 év szabadságvesztésre is ítélhetik.

Kárpátalja.ma