Különleges pillanat: őzcsapatot fotóztak a Beregszászi járásban

Őzcsapatot vettek észre a Beregszászi járásban az út közelében.

A szemtanúk beszámolója szerint hat őz jött ki egy nyílt területre nem messze az úttól. Az állatok nyugodtan pihentek és a tavaszi napsütésben melegedtek. A különleges pillanatot

A térségben korábban csak elvétve lehetett őzekkel találkozni. A háború kitörését követően egy ideig vadászati tilalom volt érvényben, ami több helyen hozzájárult a vadállomány növekedéséhez. Bár ma már ismét engedélyezett a vadászat, a Beregszászi járásban az utóbbi időszakban gyakrabban lehet látni őzeket és más vadállatokat a mezőkön vagy az erdők szélén.

Kárpátalja.ma